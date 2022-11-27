«Военные действия — это всегда катастрофа». Российские женщины потребовали остановить войну. Для этого они написали открытое письмо депутатам и сенаторам

Инициативная группа матерей мобилизованных и срочников совместно с движением «Феминистское антивоенное сопротивление» опубликовали открытое письмо председателю Комитета по социальной политике Совета Федерации, председателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей и членам этих комитетов.

В нем авторы потребовали, в частности, защиты солдат-срочников от участия в любых боевых действиях, возвращения воюющих сейчас солдат домой и вывода российских войск из Украины, а также принятия закона о профилактике семейно-бытового насилия.

«Военные действия - это всегда катастрофа, независимо от того, как они называются официально. Это кровопролитие, насилие, унижение человеческого достоинства, попрание свобод и прав человека. Мы в ужасе от происходящего. Мы против участия в этом наших сыновей, братьев, мужей, отцов, мы и сами не хотим участвовать в этом – ведь среди женщин есть военнообязанные медики. Вы, те, кто по долгу службы должны были защищать права и свободы матерей и детей, не должны закрывать глаза на все это»,—- говорится в письме.

Авторы обращения призвали всех матерей России поддержать его. О своей поддержке письма уже заявили активисты антивоенного движения «Весна».

Источник: «Феминистское антивоенное сопротивление»

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