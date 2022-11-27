Коммунальные службы в разных городах России начали развешивать таблички с указателями на бомбоубежища.

В частности, такие указатели появились на улицах Новокузнецка, Белгорода и Ростова-на-Дону.

Так, в Новокузнецке было установлено более трех тысяч таких указателей. Укрытия, к которым ведут эти таблички, как правило, расположены в подвалах многоквартирных домов. Власти объяснили необходимость установки указателей тем, что в Новокузнецке расположено большое количество предприятий, которые продолжают работать в «особый период».

«Для сохранения жизни и здоровья персонала данных объектов экономики, на случай возможных угроз военного времени или чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предусмотрены защитные сооружения гражданской обороны (убежища)», — говорится на сайте муниципального учреждения, ответственного за размещение указателей.

Накануне указатели на бомбоубежища появились и на фасадах домов в Белгороде. В администрации города сообщили, что намерены установить около 700 таких табличек до конца месяца.

«Это второй этап масштабной работы по созданию в Белгороде качественной системы временных укрытий. На первом мы проверили все помещения, которые могут выполнять эту функцию и документально закрепили обязанности предоставлять доступ и следить за состоянием укрытий», — заявил врио мэра Белгорода Валентин Демидов.

Кроме того, указатели, ведущие к укрытиям, на днях заметили на улицах своего города жители Ростова-на-Дону.

Источники: МБУ «Управление по защите населения и территории», Валентин Демидов, Donday

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.