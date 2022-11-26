Поддержать
Новости

Россия чаще проводит обмен пленными из-за критики Минобороны РФ — ISW

12:24 • 26.11.2022

В Институте изучения войны (ISW) предположили, что Россия и Украина стали чаще обмениваться военнопленными из-за желания Минобороны РФ унять недовольство в обществе, которое обвинило ведомство в неуважении к российским военным, попавшим в плен.

За последние несколько дней Россия и Украина трижды обменялись пленными: 23 ноября стороны вернули друг другу 35 военнослужащих, 24 ноября — 50 человек, 25 ноября — девять. В ISW отмечают, что такие частые обмены нехарактерны для предыдущих месяцев ведения войны.

Как заметили военные аналитики, ранее военкоры и провластные блогеры критиковали Минобороны РФ за сдержанный подход к обменам. Сейчас они комментируют последние обмены более нейтрально и подчеркивают равное соотношение российских и украинских военных.

Источник: ISW

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»