Корейская прокуратура предъявила обвинение в сексуальных домогательствах 78-летнему актеру О Ен Су, сыгравшему О Иль Нама (игрока 001) в сериале «Игра в кальмара».

Несмотря на предъявленное обвинение, актера не стали задерживать. Заявление на О подала женщина, имя которой не называется, в 2021 году. В нем она сообщила, что актер прикасался к ней неподобающим образом в 2017 году.

Полиция, куда обращалась женщина, закрыла дело уже весной 2022 года. Однако заявительница обратилась в прокуратуру и добилась предъявления обвинений.

Сам О Ен Су отвергает все обвинения в свой адрес.

Актер получил широкую известность после роли монаха в фильме корейского режиссера Ким Ки Дука «Зима, лето, осень, весна… и снова весна», за которую он получил «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».

Источник: Yonhap News Agency

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