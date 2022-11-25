Казахстанского стендап-комика Анди Топалидиса арестовали на десять суток. Это произошло после того, как он прилюдно оскорбил девушку во время своего выступления. По данным портала Total.kz, молодого человека привлекли к ответственности по статье «Мелкое хулиганство». Полиция выложила видео с его извинениями.

В сети распространилось видео, на котором во время выступления стендапера Анди Топалидиса в Ivy Bar в Алматы одна из зрительниц попросила его объяснить почему он пишет грубые твиты в адрес девушек, а одной даже сказал, что хочет, чтобы ее изнасиловали.

«Приношу извинения девушке, которую обидело мое высказывание. Я не хотел, чтобы ее насиловали. Это было бы странно, если бы я искренне желал насилия», — так ответил Топалидис.

Девушка из зала продолжила спрашивать комика о причинах, по которым он пишет в соцсетях, что «у женщин мозг меньше, чем у мужчин», а «их матери — шлюхи».

«Я это пишу, потому что не знаю может у них мать — шлюха на самом деле, а может и не на самом деле. Я же не знаю», — ответил стендапер.

После этого, явно обращаясь к девушке в зале, комик говорит: «Как прошел парад тупых шлюх, откуда вы сейчас пришли?» Но эту шутку, судя по видео, оценил только бармен заведения.

Позже полицейские Алматы опубликовали извинения Топалидиса.

«Приношу искренние извинения перед всеми казахстанцами и девушками, которых я мог как-либо оскорбить своими высказываниями, максимально некорректными и некрасивыми по отношению к вам. Я искренне прошу прощения за это и обещаю, что урок я усвоил. Больше никогда такого не повторится», — сказал задержанный комик.

Источники: Эд Мацаберидзе, Total.kz

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