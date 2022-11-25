В аннексированном Крыму убиты иранские военные советники, которые обучали российских солдат обращению с иранскими беспилотниками. Об этом в интервью The Guardian сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Он не уточнил сколько именно иранских военных погибло. В свою очередь, Jerusalem Post еще месяц назад писала о гибели 10 иранских советников в Крыму.

Данилов подчеркнул, что любые представители армии Ирана, оказавшиеся на украинской территории без приглашения, станут целью для украинских военных.

«Они не должны быть там, где не должны быть. Они были на нашей территории, мы их не приглашали, если они помогают террористам и участвуют в разрушении нашей страны, мы убьем их», — заявил Данилов.

С российской стороны на заявление Данилова отреагировал глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов, назвав его «феерическим бредом».

Ранее Москва и Тегеран категорически отрицали использование в войне в Украине иранских боевых беспилотников. Однако позже представители Ирана все же признали поставки дронов в Россию, но «в небольших количествах» и до начала российского вторжения.

В свою очередь, Киев утверждает, что Москва активно применяет против него иранские дроны-камикадзе Shahed-136, а иранские военные советники в Крыму обучают российских солдат обращению с ними.

Источники: The Guardian, Jerusalem Post, Сергей Аксенов

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