В Бурятии семьи мобилизованных не могут получить обещанные дрова. Такую меру поддержки ранее анонсировали местные власти. Глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев попросил Владимира Путина помочь в выдаче дров.

Об этом Аюшеев сказал на заседании Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте. По его словам, для получения бесплатных дров семьям мобилизованных приходится собирать много документов.

«Хотелось бы обратить внимание, сейчас вот у нас всех призвали — мобилизация прошла — на проблему заготовки дров. Люди, в основном из сельской местности уходят на <…> (войну), кто будет помогать их (семьям} заготавливать. Глава (Бурятии Алексей) Цыденов относится к этому… так», — сказал Аюшеев, сделав характерный жест.

Видео разговора Аюшеева с Путиным опубликовал телеканал «Вести Бурятия». Однако в ролике не показано, как на эту просьбу отреагировал президент.

В начале октября власти Бурятии обещали выдавать за каждого мобилизованного от 10 до 20 кубов дров. Однако позже власти признали, что для этого они ввели «не самые хорошие правила».

Источник: «Тайга.Инфо», «Вести Бурятия»

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