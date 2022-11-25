Поддержать
Новости

Семьи мобилизованных из Бурятии не могут получить обещанные дрова. Лидер буддистов попросил Путина разобраться

12:02 • 25.11.2022

В Бурятии семьи мобилизованных не могут получить обещанные дрова. Такую меру поддержки ранее анонсировали местные власти. Глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев попросил Владимира Путина помочь в выдаче дров. 

Об этом Аюшеев сказал на заседании Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте. По его словам, для получения бесплатных дров семьям мобилизованных приходится собирать много документов. 

«Хотелось бы обратить внимание, сейчас вот у нас всех призвали — мобилизация прошла — на проблему заготовки дров. Люди, в основном из сельской местности уходят на <…> (войну), кто будет помогать их (семьям} заготавливать. Глава (Бурятии Алексей) Цыденов относится к этому… так», — сказал Аюшеев, сделав характерный жест. 

Видео разговора Аюшеева с Путиным опубликовал телеканал «Вести Бурятия». Однако в ролике не показано, как на эту просьбу отреагировал президент. 

В начале октября власти Бурятии обещали выдавать за каждого мобилизованного от 10 до 20 кубов дров. Однако позже власти признали, что для этого они ввели «не самые хорошие правила». 

Источник: «Тайга.Инфо», «Вести Бурятия»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»