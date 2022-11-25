Служба безопасности Украины провела обыски в помещениях Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви. В результате удалось обнаружить «свидетельства госизмены», утверждают в спецслужбе.

Как следует из сообщения в официальном телеграм-канале СБУ, в ходе обыска были найдены документы подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархии. Также в руки украинской спецслужбы попали переписки руководителей епархии с «московским кураторами».

Как утверждают в СБУ, от них сотрудники епархии получали инструкции относительно особенностей проведения церковных литургий после полномасштабного вторжения России в Украину.

В частности, сообщили в СБУ, представители РПЦ требовали от священнослужителей УПЦ заниматься дезинформацией прихожан относительно общественно-политической ситуации в Украине и оправданием российской агрессии.

Кроме того, в помещениях епархии были найдены «склады с прокремлевской литературой». Обыски проходили в рамках дела о «госизмене», возбужденного ранее СБУ.

Двумя днями раньше СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре, а также в двух монастырях и епархии в Ровенской области. Как сообщалось, на территории храмов обнаружили российскую литературу, предназначенную для пропаганды «русского мира», людей без документов, граждан России, а также большие суммы наличных.

Источник: Служба безопасности Украины

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