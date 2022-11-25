Более 15 тысяч человек пропали без вести в Украине после начала войны. Такие данные привел представитель Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) Мэтью Холлидей, пишет Reuters.

По словам Холлидея, 15 тысяч — это консервативная оценка. Он напомнил, что по данным местных властей, только в Мариуполе 25 тысяч человек либо погибли, либо пропали без вести.

«Процесс расследования дел о пропавших без вести в Украине продлится годы даже после прекращения боевых действий», — отметил Холлидей.

Сейчас ICMP собирает в Киеве образцы ДНК и наращивает мощности для того, чтобы идентифицировать как можно больше погибших. Это должно помочь в возбуждении дел о военных преступлениях.

«Подавляющее большинство пропавших без вести и погибших, являются жертвами военных преступлений, и виновные должны быть привлечены к ответственности», — подчеркнул Холлидей.

Источник: Reuters

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.