В четверг полиция ворвалась в московский офис «Открытого пространства», где проходил вечер солидарности с фигурантами «Тюменского дела». Полицейские задержали как минимум 15 человек, пишет «ОВД-Инфо». При этом, по данным журналистов, некоторых задержанных сразу доставили в отдел, других более чем на шесть часов поставили лицом к стене в коворкинге. Одна из посетительниц «Открытого пространства» рассказала, что ее и еще нескольких человек избили в отделении полиции.

Как сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на адвоката Лейсан Маннапову, полицейские заставляли задержанных разблокировать телефоны и показывать переписки, подписки в соцсетях и банковские переводы. Около десяти часов вечера из коворкинга вывели как минимум 15 девушек, посадили их в автозак и увезли в отдел полиции по Басманному району. Всего, по словам Маннаповой, было два автозака, но сколько людей посадили во второй, адвокат не знает.

При этом некоторых задержанным оставили в помещении «Открытого пространства». Там, по их словам, полицейские избили молодого человека по имени Кирилл. Силовики нашли у него травматический пистолет, балаклаву и аварийный молоток.

Журналистку издания SOTAvision Ксению Тамурку, по ее же словам, силовики таскали за волосы из-за отказа разблокировать телефон. Кроме того, некоторых задержанных полицейские продержали в коворкинге более шести часов. Все это время люди стояли лицом к стене.

Одна из задержанных рассказала правозащитникам, что ее и еще четверых парней избили полицейские в отделении полиции по Басманному району. По ее словам, силовики наносили ей удары, когда она лежала на полу. Одного из задержанных полицейские били дубинкой и книгой, а другого кинули на стул и били ногами.

К утру пятницы всех задержанных отпустили из отделения полиции. Силовики взяли у активистов объяснительные.

Фигурантами «Тюменского дела» стали шесть человек из разных городов, которых обвинили в создании «террористического сообщества». Кирилла Брика, Дениза Айдына, Даниила Чертыкова, Никиты Олейника, Романа Паклина и Юрия Незнамова задержали в конце августа — начале сентября. По версии следствия, молодые люди собирались взрывать военкоматы, отделы полиции и железнодорожные пути, по которым составы с военной техникой идут в Украину. Все фигуранты дела сообщили о пытках.

Источники: «ОВД-Инфо», SOTAvision

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