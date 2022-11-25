Андрея Макаревича признали «иноагентом» из-за интервью зарубежным СМИ. Это первый такой случай

Минюст включил лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича в список «иноагентов» из-за высказываний в иностранных СМИ. В частности, такой статус музыкант получил из-за интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону и телеканалу «Дождь», пишет РБК.

В пятницу Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Макаревича, который оспаривал признание его «иноагентом». В возражении, которое Минюст направил судье, говорится, что большая часть публикаций Макаревича связана с войной в Украине. В них, по мнению ведомства, музыкант «систематически распространяет негативные мнения о принимаемых органами государственной власти России и их представителями решениях, в том числе обвиняя в совершении военных преступлений, а также отождествляя Россию и нацистскую Германию».

«Можно предположить из возражений Минюста, что причина — распространение информации, в том числе его мнения о СВО. Иностранного финансирования не нашли, но, поскольку он давал интервью иностранным журналистам, это посчитали “иностранным влиянием” — якобы они предоставили ему площадку для распространения мнения», — пояснил адвокат музыканта Александр Передрук.

Он также сказал, что Минюст не смог ответить на вопросы о том, «в чем выражалось воздействие, оказанное на Макаревича. И почему оно в интересах Украины». Кроме того, Передрук напомнил, что Макаревич дал интервью Гордону за полгода до того, как последнего внесли в реестр «иноагентов».

По словам главы международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, музыкант стал первым, кого включили в список «иностранных агентов» не за финансирование, а из-за «иностранного влияния».

«1 декабря вступает в силу ФЗ “О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием”, который позволит включать в реестр агентов людей, находящихся под иностранным влиянием. Наличие финансирования из иностранного источника перестает быть необходимым условием», — написал Чиков.

Источники: РБК, Павел Чиков

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