В московский офис «Открытого пространства» пришли силовики. Там проходило мероприятие в поддержку фигурантов «Тюменского дела»

Вечером 24 ноября в Москве в офис «Открытого пространства» приехала полиция, где в это время проходило мероприятие в поддержку фигурантов «Тюменского дела».

Силовики заблокировали вход, поставили людей лицом к стене и задержали не менее десяти человек. Задержанных заставляли разблокировать телефоны и показывать переписки, а также банковские переводы. Сколько человек удерживают в помещении — неизвестно. Адвоката ОВД-Инфо Лейсан Маннапову не пустили к задержанным.

6 сентября стало известно о задержании в Тюмени, Екатеринбурге и Сургуте шести антифашистов и анархистов — Кирилла Брика, Дениза Айдына, Даниила Чертыкова, Никиты Олейника, Романа Паклина и Юрия Незнамова. Им вменяют статью об организации террористического сообщества и участие в нем (статься 205.4 УК). Все фигуранты дела сообщили о пытках.

Источник: Avtozak LIVE

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