В Крымске вооруженный мужчина начал стрельбу по прохожим, после чего покончил с собой

В городе Крымск Краснодарского края мужчина устроил стрельбу на улице, после чего покончил с собой. Ранее прокуратура Краснодарского края официально сообщила, что неизвестный открыл стрельбу рядом с торговым центром «Славянский».

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что погибли минимум четыре человека, в том числе стрелок. РИА «Новости» уточнило, что погибли двое прохожих.

Телеграм-каналы Baza и Mash уточнили, что мужчина стрелял из длинноствольной винтовки, которая была закутана в полотенце.

Baza и 112 также написали, что стрелка зовут Владимир Жиров, он якобы проиграл суд бывшей супруге — мужчина хотел вернуть квартиру, которую женщина купила незадолго до развода. После приговора он начал преследовать женщину и угрожать ей. Та успела забежать в торговый центр и попросить помощи у прохожих. За нее заступился мужчина, но Жиров достал автомат и выстрелил в него несколько раз. После этого он поехал к своему сыну и застрелился около его дома в своем автомобиле.

Источник: ТАСС, РИА «Новости», Baza, 112, Mash

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