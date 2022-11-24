Недавно ФСБ убила «украинских диверсантов» в Воронежской области. Они были страйкболистами и фанатами игры S.T.A.L.K.E.R. — The Moscow Times

23 ноября федеральные СМИ сообщили, что сотрудники ФСБ убили «украинских диверсантов». По версии спецслужб, «законспирированная ячейка сторонников украинской националистической идеологии» собиралась атаковать энергетические объекты в Воронеже. При попытке задержания они якобы оказали сопротивление. В итоге погибли три человека.

Журналисты The Moscow Times нашли в соцсетях профили двоих убитых: Владимира Котовского и человека с ником Сталкер Фосген. Оба были поклонниками видеоигры S.T.A.L.K.E.R. и участвовали в ролевых играх по ее мотивам, занимались страйкболом. На фотографиях Сталкера Фосгена видна одежда, которая соответствует одежде на убитом с видео ФСБ, отметили журналисты.

Также в ролик спецслужб попала тетрадь с надписью «учёт личного состава группировки „Свобода“», а также эмблема в виде головы зеленого волка с надписью «Воля». Этот символ принадлежит группировке «Свобода» из видеоигры S.T.A.L.K.E.R. В программе «Вести» на телеканале «Россия-1» знамя замазали и назвали символом украинской «ультраправой националистической партии „Воля“», которую основал «гражданский сектор Евромайдана».

Собеседник The Moscow Times, который занимается страйкболом, рассказал, что Фосген был анархистом и поддерживал Украину, а Котовский был сторонником политика Алексея Навального.

Источник: The Moscow Times

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