Навальный рассказал о пытках заключенного в колонии ИК-6 в Мелихово. Политик потребовал начать проверку

Политик Алексей Навальный, который отбывает заключение в ИК-6 в Мелихово, рассказал о заключенном, попросившем помощи и заявившем, что его пытают.

По словам Навального, утром он услышал перед своей камерой шум, а затем крик человека, обращавшегося к нему: «Анатольич! Здесь беспредел! Меня пытают морально и физически! Надо писать жалобы!». После этого шум смолк.

«И вот ты в ярости и хочешь несчастному помочь, но сделать ничего не можешь, кроме как долбить кулаком в железную дверь камеры», — написал Навальный.

Через час после случившегося во время обхода дежурный спросил, есть ли у политика жалобы или заявления. Навальный рассказал о криках и о человеке, который сообщил о пытках, и потребовал проверки, но ему ответили, что это заявление не касается политика, поэтому его не примут.

«Оперативнику говорю: „Человек из коридора кричал, что его пытают“. Отвечает: „Ну, может шутил просто?“», — пересказал Навальный свой диалог с дежурным.

Он сообщил, что попросил своих адвокатов написать заявления на проверку. Также он отметил, что не знает имени кричавшего, поэтому Навальный попросил связаться с его командой тех, чьи близкие находятся в колонии в Мелехово.

В 2018 году в ИК-6 погиб заключенный Гор Овакимян. На теле погибшего, которое долгое время не отдавали родственникам, нашли гематомы, следы от электрошокера, переломанные пальцы.

Источник: Алексей Навальный

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