Мэр Киева Виталий Кличко в интервью Би-би-си Украина сказал, что столица готовится к худшему сценарию, когда из-за российских атак в городе полностью исчезнет свет, тепло и вода.

Тем не менее, по словам Кличко, эвакуация Киева не планируется. В городе есть запасы мазута, пищи, воды, а также пункты обогрева. Власти по-прежнему рассматривают сценарии, при которых в украинской столице вообще не будет никаких коммуникаций.

«Гарантировать, что мы пройдем эту зиму без чрезвычайных ситуаций, связанных с обстрелами, мы не можем. <...> И не исключаем также худшего сценария развития событий, когда будет полное отсутствие электро-, тепло- и водоснабжения», — сказал Кличко.

Накануне днем российская армия нанесла несколько ракетных ударов по Украине. По словам президента страны Владимира Зеленского, Россия выпустила 67 ракет, часть из которых достигли своих целей и повредили инфраструктурные объекты.

В результате ударов погибли по меньшей мере 10 человек, а Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов, Одесса и Запорожье частично или полностью остались без света.

Так, в киевском Институте сердца из-за российского обстрела свет пропал во время операции на сердце. «Радуйтесь россияне. Сегодня ребенок на столе, и во время операции полностью выключился свет. Молодцы. Очень гуманные люди», — прокомментировал ситуацию директор Института сердца Борис Тодуров. Операцию удалось закончить, подключив оборудование к генератору.

По словам Кличко, к утру четверга 70% Киева все еще оставалось без электричества. В такой же ситуации в четверг, по данным «Львовоблэнерго», оказались 75% потребителей Львовской области.

Проблемы с электроэнергией были и в Одессе. Местные власти объявили, что в городе минимум до пятницы не будет работать электротранспорт. А глава Николаевской области Виталий Ким попросил украинцев экономить электроэнергию, так как в регионе «не хватает мощностей в системе для подключения следующих потребителей».

Около двух часов дня губернатор Харьковской области Олег Синегубов в своем телеграм-канале сообщил, что энергетики смогли починить 50% сетей. По его словам в регион «возвращается электроснабжение».

Источники: Би-би-си Украина, Владимир Зеленский, УНИАН, Виталий Кличко, «Политика страны», Олег Синегубов

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