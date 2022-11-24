Генпрокурор Украины сообщил, что в освобожденной Херсонской области нашли более 400 тел мирных жителей

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что в освобожденной Херсонской области нашли 432 тела мирных жителей и девять пыточных.

На территории Херсонской области, как рассказал Костин, сейчас работают 12 совместных прокурорско-следственных групп, к которым скоро присоединятся специалисты из Офиса генпрокурора. Также Костин предостерег, что на освобожденной территории сохраняется высокая минная угроза.

Ранее Генпрокуратура Украины сообщила, что в Херсоне нашли четыре помещения, где, предположительно, пытали людей. В самих помещениях полицейские нашли фрагменты дубинки, деревянную биту, аппарат для пыток током и лампу накаливания, часть металлопластиковой трубы, наручники и другие предметы.

17 ноября в Национальной полиции сообщили, что на освобожденных территориях Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей обнаружили тела 991 мирного жителя, которых убили за время оккупации.

Источник: «Интерфакс-Украина»

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