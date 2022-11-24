Министр цифрового развития Чувашии Кристина Майнина ушла в отставку после того, как в сети распространились видео, на которых ее несовершеннолетний сын мажет лицо кровью, откусывает голову живой лягушке и обещает «кое-что сделать» в день школьного концерта.

О своей отставке Майнина сообщила в своем телеграм-канале. По ее словам, «волна негатива, которая поднялась в рядах общественности, не должна нанести вред репутации Правительства региона». Решение чиновницы поддержал глава Чувашии Олег Николаев.

Накануне Майнина прокомментировала ситуацию, которая развернулась вокруг ее сына. Сообщения о том, что он планировал совершить преступление, по словам бывшей главы Минцифры, не соответствуют действительности. Также она просила не травить ее ребенка, отметив, что с ним работают психологи.

«Да, с подростком непросто, серьезную роль здесь сыграл переезд в другой город — смену места жительства он воспринял болезненно. Но готова заверить всех, кого напугало странное поведение моего сына, что это было сделано без злого умысла. Таким образом он хотел привлечь к себе внимание и это, конечно, мое упущение», — написала Майнина.

Накануне телеграм-канал «Сердитая Чувашия» сообщил, что сына главы Минцифры региона ученика десятого класса Роберта подозревают в подготовке теракта в собственной школе. Чиновницу вызвали в полицию, а у нее дома прошел обыск. Причина — содержание телеграм-канала, который вел школьник. Там он публиковал видео, на котором откусывает голову живой лягушке, ест сырое мясо и мажет лицо кровью.

Также Роберт опубликовал пост, в котором пообещал «кое-что сделать» в день запланированного школьного концерта. Следом он выложил фотографию с предметами похожими на мишени.

По данным Mash, в ходе обыска в комнате подростка полицейские не нашли оружия, но изъяли кружку со свастикой, столовые приборы с нацистской символикой и книгу Эдуарда Лимонова «Будет ласковый вождь».

Источники: «Сердитая Чувашия», Mash, Кристина Майнина

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