Часть населения Киева могут эвакуировать в пригороды на зиму

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что часть населения столицы могут эвакуировать в пригороды на зиму. В первую очередь речь идет о детских домах и домах престарелых.

Также мэр Киева призвал «рассчитывать» на выезд тем, у кого есть жилье в пригородах с автономным отоплением и водоснабжением. При этом Кличко подчеркнул, что это уместнее назвать не полноценной эвакуацией, а «временным переселением некоторых групп населения».

23 ноября российские военные массированные удары по Украине, в результате которых почти на всей территории страны была прервана подача электричества, нарушено водоснабжение и теплоснабжение.

Источник: «Политика Страны»

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