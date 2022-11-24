Поддержать
Новости

Часть населения Киева могут эвакуировать в пригороды на зиму

21:07 • 24.11.2022

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что часть населения столицы могут эвакуировать в пригороды на зиму. В первую очередь речь идет о детских домах и домах престарелых.

Также мэр Киева призвал «рассчитывать» на выезд тем, у кого есть жилье в пригородах с автономным отоплением и водоснабжением. При этом Кличко подчеркнул, что это уместнее назвать не полноценной эвакуацией, а «временным переселением некоторых групп населения».

23 ноября российские военные массированные удары по Украине, в результате которых почти на всей территории страны была прервана подача электричества, нарушено водоснабжение и теплоснабжение.

Источник: «Политика Страны»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»