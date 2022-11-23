Во время обысков в Киево-Печерской лавре СБУ нашли пророссийскую литературу, людей с паспортами СССР и 100 тысяч долларов

Служба безопасности Украины (СБУ) закончила обыски в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре в Киеве, Корецком Свято-Троицком монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровенской области.

В ведомстве сообщили, что на территории храмов обнаружили людей без документов, граждан России, более двух миллионов гривен, 100 тысяч долларов и несколько тысяч российских рублей. Также следователи нашли пророссийскую литературу, которую использовали в семинариях и приходских школах, в том числе для пропаганды идей «русского мира», а именно, согласно опубликованным фотографиям, журнал «Русский дом», газету «Русский вестник», книги «Русская идеология» святителя Серафима. Также среди найденных материалов были распечатки цитат патриарха Кирилла о том, что жители России и Украины — «единый народ».

Некоторые люди показывали СБУ паспорта и военные билеты СССР, либо вообще не имели оригиналов документов, а только их копии, или имели поддельные или поврежденные украинские паспорта.

Источник: СБУ

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.