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В Турции в результате землетрясения пострадали минимум 35 человек

08:59 • 23.11.2022

В районе Мраморного моря возле Стамбула произошло землетрясение магнитудой 5,9 по шкале Рихтера. В департаменте по чрезвычайным ситуациям Турции сообщили, что пострадали минимум 35 человек. По версии властей, жертв в результате землетрясения нет.

Очаг землетрясения находился в Дюздже-Геляке. Первый толчок зарегистрировали в 04:08. 32 человека пострадали в Дюздже, один в Стамбуле, один в Болу и один в Зонгулдаке. В регионе начались проблемы с электричеством.

В 1999 году в Дюздже произошло землетрясение магнитудой 7,2 по шкале Рихтера, в результате которого погибли как минимум 845 человек. 80% зданий были разрушены или повреждены.

Источник: Reuters

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