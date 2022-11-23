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В Дагестане случайный прохожий через окно снял модный показ. На его организаторов завели дело о «пропаганде ЛГБТ»

20:45 • 23.11.2022

На модного дизайнера из Махачкалы Эльнару Аскерову завели административное дело по статье о «пропаганде ЛГБТ». Поводом стал организованный ей закрытый показ мод, прошедший 18 октября в бутике «Серый дом». Об этом «Холоду» рассказала пресс-секретарь Кризисной группы СК SOS Александра Мирошникова.

По словам правозащитников, в показе кроме женщин-моделей, участвовали двое молодых людей с легким макияжем. Один из них был одет в белый костюм, другой — в серый блестящий. 

Сама Аскерова подчеркивала, что все образы, продемонстрированные на показе, — сценические, а на просмотр коллекции были приглашены женщины, преимущественно подруги и знакомые. 

Проходивший показ через незашторенное окно магазина увидел случайный прохожий, который начал снимать его на телефон. Просьбы охранника прекратить съемку он проигнорировал.

Позже снятое видео распространилось в дагестанских телеграм-каналах и пабликах. Именно этот ролик и стал поводом для возбуждения административного дела. При этом Аскерову обвиняют в «пропаганде ЛГБТ» с использованием интернета, несмотря на то, что снимала и распространяла это видео, очевидно, не она.

Видеоролик вызвал широкий резонанс в Дагестане, из-за чего дизайнеру и моделям стали поступать угрозы.

Источник: «Холод»

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