Суд в Кемерово отправил в СИЗО росгвардейца, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил 12-летнюю девочку

Кемеровский районный суд отправил в СИЗО на два месяца сотрудника Росгвардии, которого обвинили в том, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил 12-летнюю девочку.

Уголовное дело о нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем смерть (п.п. «а, б» часть 4 статьи 264 УК) возбудили против заместителя командира роты кемеровского филиала нацгвардии (имя не называется — Прим. «Холода»).

Известно, что обвиняемый работал в правоохранительных органах более 10 лет. Также он отрицал свою причастность к смерти ребенка и «пытался инсценировать, что автомобилем управлял другой человек».

30 октября в Новосибирской области депутат от «Единой России» сбил шестилетнего ребенка и скрылся с места ДТП. Его пообещали исключить из партии.

Источник: «Тайга.Инфо»

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