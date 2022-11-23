Подавляющее большинство потребителей в Украине остались без электроэнергии в результате нового российского обстрела. Об этом сообщили в украинском министерстве энергетики.

Как сообщается, частично или полностью без света остались Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов, Одесса и Запорожье.

Также, по данным ведомства, в результате обстрела оказались обесточены все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС страны.

«Происходят некоторые аварийные отключения. Отсутствие электроэнергии может сказаться на доступности тепла и водоснабжения», — пишет министерство.

Аварийное отключение энергоснабжения в Украине привело также к перебоям со светом в Молдове и самопровозглашенном Приднестровье.

Вице-премьер Молдовы Андрей Спыну сообщил, что без света осталась половина территории страны.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия оставила страну в темноте. «Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде. Как бы тяжело сейчас ни было, наш единственный путь, будущий путь Молдовы должен оставаться к свободному миру», — написала она на своей странице в фейсбуке.

Источники: Министерство энергетики Украины, Майя Санду

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