Изнасилованный силовиками поэт Артем Камардин отправлен на психиатрическую экспертизу

Поэт и участник «Маяковских чтений» Артем Камардин отправлен на 30-дневную психиатрическую экспертизу в медицинский центр психиатрии имени Сербского. Об этом стало известно во время судебного заседания, где рассматривалась апелляция на его арест.

Камардин вместе с другими фигурантами дела находился в СИЗО с 28 сентября. Поэта обвиняют по статье о возбуждении ненависти с угрозой применения насилия из-за стихотворения «Убей меня, ополченец», которое он читал на поэтических «Маяковских чтениях» 25 сентября в центре Москвы.

На следующий день силовики ворвались к Камардину домой. Поэта и его девушку Александру Попову избили, а затем Камардина изнасиловали грифом от гантели. Об этом сама Попова рассказала «Холоду».

После задержания, избиения и пыток в сети появилось видео, на котором Камардин извиняется. «Каюсь перед многонациональным русским народом за сказанное мной вчера на Триумфальной площади», - говорил на видео Камардин.

Вместе с Камардиным фигурантами уголовного дела стали еще два участника «Маяковских чтений» — 21-летний Егор Штовба и 26-летний Николай Дейнеко.

Источник: Русская служба Би-би-си

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