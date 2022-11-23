Морпехов из дислоцированной во Владивостоке 155-й отдельной гвардейской бригады, которые ранее пожаловались на плохое командование и огромные потери при штурме украинской Павловки, отказались отводить с передовой. Об этом один из военнослужащих рассказал «Медиазоне».

По его словам, тех морпехов, которые не выражали недовольства, не писали жалоб и не участвовали в записи видеообращений, отвели в тыл для ротации, тех же, кто жаловался, оставили «на передке».

«Командование приняло решения вывести бригаду с Павловки. Мы все очень обрадовались, но ненадолго. Выводить будут не всех. Те, кто больше всего возмущался, кто писал письмо и отказывался штурмовать, остаются и дальше на позициях, а тех, кто не конфликтовал с командованием, отведут в тыл для ротации», — рассказал собеседник «Медиазоны».

«Я думаю, что они хотят полностью всех неугодных ликвидировать, а во время боевых действий это не проблема, а даже очень легко», — добавил он.

В начале ноября морпехи, брошенные на штурм украинской Павловки, пожаловались главе Приморья на тяжелые бои и высокие потери. «В результате "тщательно" спланированного наступления "великими полководцами" мы потеряли за 4 дня около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. 50 процентов техники. Это только наша бригада. Командование округа вместе с Ахмедовым это скрывают и занижают официальные цифры потерь, боясь ответственности», — говорили военные в своем обращении.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко, к которому обращались морпехи, поручил прокуратуре проверить информацию, но не исключил, что «это вброс со стороны противника».

Позже он опубликовал несколько видеороликов, на которых военные, как утверждается, из 155-й бригады и добровольческого батальона «Тигр», говорят, что бои действительно тяжелые, и потери есть, но «все нормально». В свою очередь, Минобороны отреагировало на жалобы морпехов заявлением о том, что потери 155-й бригады «не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными».

После этого подразделения морпехов вновь бросили штурмовать Павловку. 14 ноября появились сообщения о том, что российские военные взяли этот населенный пункт под свой контроль.

«Потери только под Павловкой около 450 [человек]. За все время боевых действий раненых и убитых до 900 человек, но больше половины убитых», — рассказал собеседник «Медиазоны».

Источник: «Медиазона»

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