Завербованный в ЧВК Вагнера заключенный, который отбывал наказание за убийство двух женщин, получил орден Мужества

Завербованный в ЧВК Вагнера Константин Киселев, который отбывал наказание в колонии за убийство двух женщин, получил орден Мужества.

По словам жены Киселева, он получил награду за то, что единственный из подразделения выжил во время артиллерийского обстрела. Как она сообщила, орден вручил лично основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

Киселев отбывал наказание за убийство (статья 105.1 УК) и причинение смерти по неосторожности (статья 109 УК) в колонии строгого режима №6 Марий Эл. В приговоре сказано, что в 2016 году он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к знакомой и набросился на ее гостя. Киселев нанес ей 29 ножевых ранений, а затем «непреднамеренно» задушил свидетельницу преступления. Его приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы.

Источник: «Важные истории»

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