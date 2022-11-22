The Guardian со ссылкой на жителей Херсона и местных рабочих пишет, что во время оккупации российские военнослужащие выбрасывали тела своих погибших сослуживцев на свалку и сжигали их там.

По словам жителей Херсона, летом российские военные сделали свалку запретной зоной и закрыли ее от посторонних. Туда приезжали открытые грузовики с черными мешками, которые сбрасывали и затем поджигали, от чего в воздухе стоял запах горящей плоти.

Также, по утверждениям сотрудника полигона, расположенного на северо-западе города, было непонятно, были ли в мешках тела военных или гражданских.

The Guardian отмечает, что независимо проверить утверждения жителей города невозможно. Украинские власти также сообщили, что не могут подтвердить, ведется ли расследование по этим свидетельствам.

Источник: The Guardian

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