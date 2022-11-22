В Самарской области подготовкой мобилизованных занимаются страйкболисты

В Самарской области подготовкой мобилизованных занимаются члены местной федерации страйкбола. Занятия проходят на полигонах 2-й общевойсковой гвардейской армии и на базе федерации страйкбола.

По словам руководителя организации Антона Птичкина, через инструкторов прошли уже 600 человек, как минимум еще столько же военнослужащих пройдут подготовку еще в ближайшие две-три недели.

Птичкин рассказал, что подготовкой мобилизованных занимаются инструкторы, которые уже воевали в Украине. Также на тренировках используется не только страйкбольное оружие, но и штатное вооружение российской армии с холостыми патронами.

Также Птичкин сообщил, что тренировки проводятся по инициативе федерации.

«Просто мы посчитали своим долгом не стоять в стороне и не то что ускорить, а скорее увеличить объем навыков и знаний, даваемый нашим ребятам», — объяснил он.

Источник: «Медиазона»

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