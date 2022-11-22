Прокуратура Петербурга записала в члены «Весны» фигурантов антивоенных дел, которые никогда не состояли в движении

В Санкт-Петербурге на заседании о признании «Весны» экстремистской организацией обвинитель назвал в качестве доказательства «экстремизма» участие в движении фигурантов антивоенных дел.

По мнению обвинителя, в движении состоят активисты Захар Татуйко, Валерия Дубенюк, Саша Скочиленко, Егор Скороходов, Виктория Петрова и другие. «Первый отдел» обратил внимание, что они никогда не участвовали в работе «Весны».

Также «Первый отдел» сообщил, что прокурор заинтересован в исходе дела. Он стал инициатором и единственным свидетелем обвинения по делу о «фейках» против активистки Виктории Петровой. Теперь он как представитель обвинения по делу «Весны» требует, чтобы Петрову записали в члены «Весны».

30 сентября Прокуратура Санкт-Петербурга потребовала признать движение «Весна» «экстремистским». 11 октября Росфинмониторинг внес движение в перечень террористов и экстремистов, а 14 октября «Весну» признали иностранным агентом.

Источник: «Первый отдел»

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