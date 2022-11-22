235-й гарнизонный военный суд Москвы отправил на два месяца под домашний арест ответственного за призыв на военную службу сотрудника Генерального штаба полковника Ивана Мертвищева. Его обвинили в получении взятки стиральной машиной, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, в ноябре Мертвищев должен был провести проверку объединенного военного комиссариата Западного административного округа города Москвы. За неделю до этого Мертвищев позвонил военкому ОВК, который особирался проверять.

В ходе разговора Мертвищев сообщил военкому о предстоящей проверке и недвусмысленно дал понять, что дела с набором призывников в военкомате, как ему известно, идут из рук вон плохо. И даже если все документы оформлены надлежащим образом, то проверяющий обязательно найдет к чему придраться.

Полковник предупредил военкома, что результаты предстоящей проверки могут не лучшим образом отразиться как на репутации руководства ОВК, так и на карьере самого военкома.

В то же время, Мертвищев сказал комиссару, что проблем можно избежать подарив полковнику стиральную машину стоимостью не менее 70 тысяч рублей.

Военный комиссар притворился, что согласен, а сам обратился с заявлением о вымогательстве в департамент военной контрразведки ФСБ. Дальнейшие переговоры между военкомом и полковником Мертвищевым о модели стиральной машины проходили под контролем сотрудников спецслужбы.

После успешного завершения переговоров Мертвищев был задержан при получении стиральной машины. Под давлением улик офицер полностью признал свою вину.

Источник: «Коммерсантъ»

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