Иранские полицейские применяют сексуализированное насилие к протестующим женщинам — CNN

Девушка курдского происхождения Хана (настоящее имя не называется — Прим. «Холода») рассказала CNN, что во время задержания в городе Урмия на северо-западе Ирана она стала свидетельницей сексуализированного насилия со стороны полицейских.

Накануне перед задержанием матери Ханны позвонил знакомый, высокопоставленный сотрудник администрации тюрьмы в городе Мехабад и начал убеждать ту не выпускать дочерей из дома, чтобы тех не задержали на протестах, так как в тюрьмах с женщинами «обращаются очень плохо». Несмотря на это, Ханна присоединилась к протестам и сожгла свой хиджаб — этот момент якобы попал на камеры видеонаблюдения, что и стало причиной для задержания.

Ханну доставили в участок, где находились 30-40 женщин и подростки 13-14 лет, которых избили полицейские. Сокамерницы рассказали ей об изнасилованиях, которым подвергались в участке, а сама Хана стала свидетельницей того, как один из задержанных подростков попытался заступиться за свою сестру, которую сотрудники полиции увели в комнату для допросов. Пока подростка избивали дубинками, его сестра кричала в соседней комнате.

Ханна также подверглась насилию. По ее словам, один из полицейских напал на нее и пообещал свободу взамен на секс.

Как сообщила Ханна, общество почти не знает о происходящем в иранских тюрьмах, так как полицейские запугивают женщин.

«Они (полицейские — Прим. “Холода”) угрожают, чтобы женщина не рассказывала о том, что с ней случилось, кто это сделал с ней, кто оскорбил ее, кто подвергал ее насилию», — объяснила Хана CNN.

Источник: CNN

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.