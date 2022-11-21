В Тюмени отменили решение суда по делу девушки, испытывавшей неприязнь к «вобле»

В Тюмени отменено судебное решение, которым была оправдана местная жительница, написавшая цветными мелками на асфальте «Нет в***е!».

Алису Клименкову обвиняли в «дискредитации» российской армии. Поводом для обвинения стала надпись «Нет в***е!», сделанная ей на асфальте в центре Тюмени 24 сентября.

В суде Клименкова утверждала, что имела в виду «Нет вобле!» и поступок свой объясняла тем, что «испытывает неприязнь к данному виду рыб».

В свою очередь, полицейские настаивали на том, что надпись расшифровывается иначе, однако доказать этого никак не смогли. В результате суд закрыл дело за отсутствием события правонарушения и постановил вернуть Клименковой синий мелок, которым была сделана надпись.

В полиции с таким решением не согласились и обжаловали его. 21 ноября Тюменский областной суд рассмотрел жалобу и отменил решение суда первой инстанции, а дело Клименковой отправил на новое рассмотрение.

«Я на самом деле была уверена, что жалобу полиции отклонят и решение судьи оставят без изменений. Я не знаю, как пойдет дальше. Сейчас бесполезно что-то предполагать. Мне в принципе не очень нравятся слова из пяти букв, которые начинаются на “В” и заканчиваются на “А”. Есть такие проблемы», — заявила Клименкова после заседания.

Источник: «Тюмень Онлайн»

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