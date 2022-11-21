В России около 160 детей остались без отцов из-за мобилизации — «Новая газета. Европа»

«Новая газета. Европа», используя открытые данные, подсчитала, что 159 детей потеряли отцов из-за мобилизации. За два месяца, «по самым консервативным оценкам», погибли не меньше 217 мужчин.

С начала мобилизации на фронте и в военных частях погибли, как минимум, 15 мобилизованных многодетных отцов. Сиротами стали дети как минимум в 91 семье. В среднем с отъезда мобилизованного из дома до гибели проходило всего 23,5 дня, подсчитала «Новая газета. Европа».

Больше всего погибших мобилизованных отцов приходится на Урал: из Свердловской области 60 погибших мобилизованных, из Челябинской — 27. Также 32 погибших жили в Волгоградской и Ростовской области. Как предполагают журналисты «Новой газеты. Европа», такая выборка, скорее всего, связана с хорошей работой местных СМИ, которые активно пишут о потерях среди мобилизованных.

Источник: «Новая газета. Европа»

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