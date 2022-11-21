В Москве задержали экс-кандидатку в мундепы Марию Волох, которая вышла с фаером к зданию Минобороны. На нее составили протокол о повторном нарушении правил проведения митинга

21 ноября в Москве задержали экс-кандидатку в муниципальные депутаты от партии «Яблоко» Марию Волох в кальянной возле ее дома. На нее составили протокол о повторном нарушении правил проведения митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП).

Волох отвезли в ОВД «Арбат». Там к ней в течение нескольких часов не пускали адвоката. К ОВД по требованию силовиков приехали участницы акции у здания Минобороны, в которой 20 ноября участвовала Волох.

20 ноября активистки и члены партии «Яблоко» Мария Волох, Мария Баландина, Ирина Родионова и Виктория Макеева пришли к зданию Минобороны в Москве в белых защитных комбинезонах с надписями «No nukes» и зажгли дымовые фаеры, выступив против ядерной войны.

Источник: Мария Волох

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