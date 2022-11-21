В Индонезии в результате землетрясения погибли почти 60 человек, около 700 получили ранения

21 ноября в Индонезии на острове Ява произошло землетрясение магнитудой 5,6, в результате которого погибли 56 человек и около 700 получили ранения. Разрушены почти 300 зданий, отключено электричество и нарушена связь, сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, эпицентром землетрясения стал город Чианджур в провинции Западная Ява, который расположен в 120 километрах от Джакарты. Землетрясение произошло на глубине в десять километров, затем произошло 25 повторных толчков.

Предыдущее землетрясение магнитудой в 6,2 произошло в Индонезии в феврале 2022 года. По разным данным, тогда погибли от 12 до 25 человек, еще 460 пострадали.

Источник: Reuters