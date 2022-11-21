В Бурятии треть денег, собранных для мобилизованных, ушла на покупку сигарет

Телеграм-канал «Люди Байкала» обратил внимание на отчет о деньгах, которые собрали для мобилизованных в группе «Сборы 03. Тункинский район». Согласно сообщению в канале, с 23 сентября по 18 ноября было собрано почти 500 тысяч рублей. На сигареты для мобилизованных ушло около 120 тысяч.

На втором месте по затратам — покупка лекарств, в том числе, противовирусных, на которые ушло около ста тысяч рублей. Еще 35 тысяч рублей потратили на инструменты и расходники для танковой роты в Крыму, горелки и газ — 11 тысяч рублей, на жгуты — шесть тысячи рублей, на шпагат для маскнакидок на танки и наконечники для копья — по пять тысяч.

Ранее сообщалось, что в Татарстане с бюджетников в добровольно-принудительном порядке начали собирать деньги на экипировку мобилизованных.

Источник: «Люди Байкала»

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