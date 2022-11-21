В Брянской области подожгли приют для бездомных и больных животных, который содержал отставной полицейский. Погибли 66 кошек и две собаки. Об этом «Холоду» рассказала Екатерина, которая помогает хозяину приюта Геннадию. Они отказались называть свои фамилии.

По словам Екатерины, Геннадий — майор полиции на пенсии — открыл приют «Дом спасения» в 2017 году. «Все началось с котенка, которого спасли от живодеров, которые пытались его сжечь. Он, кстати, тоже погиб в этом пожаре», — рассказала Екатерина.

Приют существовал в загородном доме Геннадия в дачном поселке. 19 ноября хозяин в очередной раз приехал туда с едой и медикаментами для животных. «Подойдя к дому, он не заметил никаких следов возгорания, но когда открыл дверь, оттуда взметнулось пламя», — говорит Екатерина. По ее словам, дом кирпичный, и из-за плотно закрытых дверей и окон горение было не очень интенсивным, а животные погибли главным образом от отравления угарным газом.

Екатерина отметила, что хозяин приюта сразу заподозрил поджог, а позже его подозрения подтвердили и полицейские, прибывшие на место. «Главный очаг пожара был во входном тамбуре. При этом электропроводка осталась исправной и свет в доме есть до сих пор. Печь тоже оказалась ни при чем — накануне ее не топили и возле нее как раз нет следов возгорания», — пояснила волонтерка.

«Мы, конечно, не можем никого адресно обвинять, но в поселке, где располагается приют, были недовольные его существованием, и угрозы тоже поступали. Полицейские на месте взяли множество проб для анализов и в целом выглядели весьма заинтересованными в результате. Надеемся, им удастся найти тех, кто это сделал», — говорит Екатерина.

Она сообщила, что приют работал на средства Геннадия и помогавших ему волонтеров, а также на пожертвования неравнодушных людей. «Кто-то привозил еду, кто-то жертвовал посильные суммы», — говорит Екатерина.

По ее словам, пока на точную оценку нанесенного приюту ущерба не было времени, но речь, вероятно, идет о сотнях тысяч рублей. «Мы пока не разбирались. Всего два дня прошло, в первый мы тушили пожар, во второй — хоронили животных. Но там теперь многое надо менять и ремонтировать. Тамбур сгорел полностью, двери, пол, потолок, а во всех остальных помещениях, даже куда огонь не добрался, все покрыто толстым слоем сажи», — рассказывает Екатерина.

В свою очередь, основатель приюта Геннадий уже пообещал, что обязательно все восстановит и продолжит помогать нуждающимся в этом животным. «Я буду заниматься тем, чем я занимался», — заверил Геннадий. Он также сказал, что не собирается искать поджигателей сам и не будет никому мстить.

Источник: «Холод», «Дом спасения»

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