NYT подтвердила подлинность видео, свидетельствующих о расстреле российских пленных украинскими солдатами

Газета The New York Times проанализировала появившиеся в сети видео, свидетельствующие о расстреле по меньшей мере 11 российских военнопленных украинскими солдатами. Издание пришло к выводу, что они настоящие и были сняты занятой ВСУ Макеевке.

На прошлой неделе в сети распространились два видео, на первом запечатлена сдача в плен российских военнослужащих. На кадрах десять российских солдат по команде украинских военных выходят из здания с поднятыми руками и ложатся в ряд лицом вниз. 11-й российский солдат открывает огонь по украинцам, после чего видео прерывается. На втором видео снятом с дрона видны тела 11 российских солдат, все так же лежащих в ряд, но уже в лужах крови и вероятно мертвыми.

Ознакомившись с видео, медицинский советник организации «Врачи за права человека» доктор Рохини Хаар пришла к выводу, что россиян убили выстрелами в голову, а затем оставили лежать на том же месте. При этом она подчеркнула, что лежащих на земле с вытянутыми над головой руками российских солдат нельзя было считать комбатантами и легитимной целью. «Они считаются некомбатантами, фактически военнопленными», — утверждает Хаар.

В свою очередь, эксперт по расследованию военных преступлений в Утрехтском университете Ива Вукусич полагает, что ключевым фактором при оценке произошедшего является то, в какой момент были убиты россияне — несколькими очередями сразу после нападения российского солдата или позже, когда бойцам ВСУ уже удалось нейтрализовать угрозу. Военным преступлением это можно считать только во втором случае, убежден эксперт.

Российская сторона уже назвала произошедшее «методичной кровавой расправой» и примером того, как обращаются с российскими солдатами в украинском плену.

В то же время украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что атаковав украинских солдат в процессе своей сдачи в плен, российские военные нарушили прописанный в международных конвенциях запрет на вероломство, поэтому их нельзя было считать военнопленными.

О намерении изучить обсуждаемые видеозаписи заявили также в ООН. «Заявления об убийствах некомбатантов должны быть оперативно, всесторонне и эффективно расследованы, и любые виновные привлечены к ответственности», — сказала представительница управления ООН по правам человека Марта Уртадо.

Источники: NYT, Reuters

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