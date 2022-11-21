Минцифры сформируют дополнительный список на отсрочку от службы в армии для сотрудников IT-компаний

В Минцифры объявили о формировании дополнительного списка на отсрочку от службы в армии для сотрудников IT-компаний. Этот список должны отправить в Минобороны до полуночи 23 ноября.

«Прием заявок на отсрочку от службы в армии в рамках осеннего призыва давно завершен. Несмотря на это, мы продолжаем получать большое количество запросов от ИТ-компаний с просьбой предоставить отсрочку сотрудникам, которые соответствуют критериям», — объяснили решение в Минцифры.

28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину завершении мобилизации в России. При этом официального указа о завершении мобилизации до сих пор нет.

Источник: ТАСС

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