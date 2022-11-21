Мэр Читы Александр Сапожников, который занимал этот пост с 2019 года, добровольно ушел в отставку, чтобы отправиться на войну в Украине. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Я принял решение отправиться туда, где сегодня нужен больше всего — в зону специальной военной операции. Как десантник с боевым опытом, как гражданин я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков. Мой долг и мое призвание вновь встать на защиту нашей страны», — написал Сапожников.

В прошлом году, по версии проекта «Национальный рейтинг», Сапожников вошел в топ-10 худших мэров России. Он занял 80 место из 88 возможных.

Александр Сапожников проходил службу в Воздушно-десантных войсках, принимал участие в военной операции на Северном Кавказе, где получил ранение. С 1999 по 2000 год он находился в командировке в Северо-Кавказском регионе в городе Моздок. В 2009 году был уволен по состоянию здоровья.

Как пишет Chita.ru, Сапожников также является председателем некоммерческого партнерства «Казаки Забайкалья — ветераны боевых действий» и членом «Союза десантников».

Также по данным издания, сити-менеджер на прошлой неделе не появлялся в администрации города. В пресс-службе градоначальника сказали, что он находится в отгулах.

Источник: Александр Сапожников, «Национальный рейтинг», Chita.ru

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