Комитет Госдумы отклонил поправки об уголовной ответственности за повторную «пропаганду» ЛГБТ+. В комитете предложили принять запрет «пропаганды смены пола»

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству отклонил поправку об уголовной ответственности за повторное распространение «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений».

Предполагалось, что повторное распространение «пропаганды» ЛГБТ+ через СМИ могло грозить наказанием до двух лет лишения свободы, среди несовершеннолетних — до трех лет лишения свободы. Повторная пропаганда педофилии — до двух лет, с использованием СМИ — до пяти лет заключения.

Также комитет отклонил поправки о запрете «пропаганды ЛГБТ+, порнографии, насилия и жестокости» в компьютерных играх.

Комитет рекомендовал принять ко второму чтению документа несколько поправок: ввести запрет на пропаганду смены пола, включать сайты с пропагандой ЛГБТ+ педофилии и смены пола в реестр запрещенных и блокировать их, а также запретить продажу товаров, содержащих такую пропаганду.

Источник: ТАСС

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