Футболисты сборной Ирана отказались петь национальный гимн страны во время матча с командой Англии на чемпионате мира в Катаре. Вероятно, таким образом они поддержали многомесячные протесты, которые начались в стране из-за убийства студентки Махсы Амини за «неправильно надетый» хиджаб.

Несколько дней назад на пресс-конференции капитана команды Алиреза Джаханбахш спросили о том, будет ли сборная Ирана праздновать голы и исполнять гимн перед матчем с Англией. Тогда Джаханбахш ответил, что празднование — это личный момент для каждого игрока, а что касается исполнения гимна, то, по его словам, футболисты обсуждали этот момент внутри команды, но четкого ответа капитан иранской сборной тогда так и не дал.

В итоге во время национального гимна игроки стояли с непроницаемыми лицами, а большинство болельщиков поддержали решение футболистов громкими аплодисментами. Также в какой-то момент на трибунах развернули флаг Ирана, на котором красными буквами на английском языке было написано: «Женщина, жизнь, свобода».

Масштабные протесты в Иране начались в сентябре после того, как полиция нравов задержала 22-летнюю курдскую студентку Махсу Амини за «неправильно надетый» хиджаб. После этого девушка впала в кому, а спустя три дня умерла, не приходя в сознание.

По официальной версии, у студентки случился инсульт, но родственники погибшей настаивают, что у нее не было проблем со здоровьем, а причиной смерти стало избиение в полицейском участке. Когда информация о смерти девушки распространилась в сети, акции протеста начались во многих иранских городах.

По информации Iran Human Rights, по меньшей мере 378 человек погибли во время антиправительственных акций, среди них 47 детей. Также, по разным данным, в результате столкновений с полицией от одной до 14 тысяч человек были задержаны.

Источники: Sports.ru, «Чемпионат.com», Iran Human Rights

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