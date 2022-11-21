Генпрокуратура Украины сообщила, что в Херсоне нашли четыре помещения, где пытали людей

В Херсоне полицейские вместе с судмедэкспертами осмотрели четыре помещения, где во время оккупации содержали и пытали людей.

По данным Генпрокуратуры Украины, пыточные устроили в зданиях следственных изоляторов и райотдела полиции. Об этом свидетельствуют удостоверения, графики дежурств, отметки «кабинет следователя» и «уголовный розыск» на русском языке.

В самих помещениях полицейские нашли фрагменты дубинки, деревянную биту, аппарат для пыток током и лампу накаливания, часть металлопластиковой трубы, наручники и другие предметы. Сейчас Генпрокуратура устанавливает личности всех потерпевших.

Источник: Генпрокуратура Украины

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