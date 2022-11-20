В Новосибирске отменили детский спектакль, в котором принцессу играет мужчина. Ранее на постановку написали донос за ЛГБТ-пропаганду

Новосибирский «Первый театр» отменил показ детского спектакля «Принцесса и Людоед». Ранее на постановку жаловались в Минкульт из-за того, что роль принцессы в ней играет мужчина с усами. В самом театре такое решение объяснили «техническими неполадками на сцене».

Спектакль должны были показать сегодня в полдень по местному времени, но за 20 минут до начала в официальных соцсетях театра появилось сообщение, что показ отменяется. По данным издания НГС, в здании театра нет электричества, а в районе сцены пахнет гарью. В театре также сообщили, что в ближайшие дни могут отменить и другие спектакли.

Зрителям, которые не попали на спектакль «Принцесса и Людоед», предложили вернуть полную стоимость билетов или посмотреть другую постановку «Первого театра».

Анонимный донос на детский спектакль, где все актеры — мужчины, написали в начале ноября. Министерство культуры Новосибирской области организовало проверку постановки.

«Не успели мы выпустить премьеру 6+ “Принцесса и Людоед” <…>, как на спектакль буквально после первых показов написали доносы в Минкульт (говорят, дошло до губернатора). Доносчиков возмутило, что в детском спектакле принцессу играет мужик! С усами! Теперь в Минкульте собирают какую-то этическую комиссию, чтобы посмотреть спектакль и понять, есть ли в этом действе “пропаганда ЛГБТ” или нет», — написала тогда режиссер спектакля Полина Кардымон.

Она также посоветовала этической комиссии почитать про греческий театр, в котором мужчины играли женские роли.

Источники: «Первый театр», НГС

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