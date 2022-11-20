«В назидание другим». Двоих мобилизованных задержали во время построения за отказ выполнять боевой приказ

В Белгородской области военная полиция задержала двоих военнослужащих, которые якобы отказались выполнить боевой приказ. Это произошло во время построения на территории воинской части, сообщает телеграм-канал «Военный омбудсмен».

Адвокат и администратор канала Максим Гребенюк написал, что в отношении мобилизованных возбудили дела по новой части 2.1 статьи 332 УК РФ. Эта статья предусматривает ответственность за неисполнение приказа в период военного времени, военного положения или вооруженного конфликта. Если мобилизованных признают виновными, то им может грозить до трех лет тюрьмы.

«Никакой необходимости задерживать военного, который находится на территории воинской части — нет. В назидание другим, исключительно. Посмотрим, как будет расследоваться. Если это мобилизованные, неподписавшие контракт, то скорее всего дело развалится», — написал Гребенюк.

Задержание было снято на видео. На кадрах видно, как из строя вызвали сначала одного мобилизованного. Следователь сообщил ему, что дело на него завели еще 16 ноября. После чего к солдату подбежали двое сотрудников военной полиции, скрутили, и пригибая к земле довели до машины. При этом второго военнослужащего полицейские уже просто проводили до автомобиля.

Источник: «Военный омбудсмен»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.