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«90% из них гражданские». На деоккупированных территориях Украины нашли тела более 700 человек

15:10 • 20.11.2022

На освобожденных территориях Харьковской, Донецкой и Херсонской областей Украины за последние два месяца обнаружили тела более 700 человек. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин в эфире национального телемарафона.

По его словам, больше всего мест, где «убивали украинских мирных граждан» обнаружено в Харьковской области, большую часть которой ВСУ освободили в сентябре. 

«На деоккупированных территориях Харьковщины, Херсонщины и Донетчины — и это только за два последних месяца — обнаружено более 700 тел. И почти 90% из них — гражданские. Выявлено более 20 мест, где незаконно содержали и пытали украинских граждан», — сказал Костин. 

Он добавил, что «такая же ситуация» наблюдается в Херсонской области, но там, по словам Костина, прокуратура только начала работу по выявлению преступлений, совершенных российскими военными. 

Источник: УНИАН

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