СПЧ призвал создать международную комиссию «по расследованию преступлений украинских военных». Ранее Путин включил в состав совета военкора Коца

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) призвал создать международную комиссию «по расследованию преступлений военнослужащих ВСУ и воюющих на их стороне боевиков». Это произошло после публикации в интернете видео, где, вероятно, запечатлен расстрел российских пленных солдат украинскими военными.

В заявлении Совета также отмечается, что обращение направлено в первую очередь к ООН и правозащитным организациям Азии, Африки и Латинской Америки.

18 ноября в сети появилось видео, на котором, как утверждается, украинские военнослужащие убивают российских пленных. Глава СПЧ Валерий Фадеев назвал случившееся «демонстративным вызывающим преступлением» и сообщил, что запись направят в ООН.

Ранее президент России Владимир Путин включил в новый состав СПЧ военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца и члена президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елену Шишкину. При этом из Совета исключили правозащитника и основателя «Комитета против пыток» Игоря Каляпина, журналиста Николая Сванидзе, академика Александра Асмолова и журналистку Екатерину Винокурову.

Источник: Совет по правам человека при президенте России

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