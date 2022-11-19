Советник главы Мариуполя рассказал, что к городу начали массово съезжаться российские военные. Сейчас их около 10-15 тысяч

В оккупированном Мариупольском районе в десять раз, по сравнению с сентябрем, увеличилось количество российских военных, рассказал советник главы Мариуполя Петр Андрющенко. Он сообщил, что сейчас их скопилось около 10-15 тысяч человек.

По данным Андрющенко, ежедневно транзитом через Мариуполь в Донецк проезжает около 30 грузовиков. Военные, которые прибыли с Херсонского направления, расквартировываются на побережье Мариупольского района. Наибольшая концентрация военных — от села Юрьевка до Новая Ялта и Мелекино. Также Андрющенко рассказал, что в центре Мариуполя заметили новые подразделения из Чечни.

Осада Мариуполя российскими войсками началась практически с первых дней войны и продолжалась до 20 мая, когда в плен сдались украинские военные, оборонявшие территорию завода «Азовсталь».

Источник: Петр Андрющенко

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