Поддержать
Новости

Советник главы Мариуполя рассказал, что к городу начали массово съезжаться российские военные. Сейчас их около 10-15 тысяч

15:41 • 19.11.2022

В оккупированном Мариупольском районе в десять раз, по сравнению с сентябрем, увеличилось количество российских военных, рассказал советник главы Мариуполя Петр Андрющенко. Он сообщил, что сейчас их скопилось около 10-15 тысяч человек.

По данным Андрющенко, ежедневно транзитом через Мариуполь в Донецк проезжает около 30 грузовиков. Военные, которые прибыли с Херсонского направления, расквартировываются на побережье Мариупольского района. Наибольшая концентрация военных — от села Юрьевка до Новая Ялта и Мелекино. Также Андрющенко рассказал, что в центре Мариуполя заметили новые подразделения из Чечни.

Осада Мариуполя российскими войсками началась практически с первых дней войны и продолжалась до 20 мая, когда в плен сдались украинские военные, оборонявшие территорию завода «Азовсталь».

Источник: Петр Андрющенко

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»