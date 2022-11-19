Провластный телеграм-канал «Рыбарь» создал и администрирует бывший сотрудник пресс-службы Минобороны РФ — The Bell

The Bell раскрыло личность создателя и главного администратора провластного телеграм-канала «Рыбарь» — им оказался бывший сотрудник пресс-службы Минобороны России 31-летний Михаил Звинчук.

По словам журналистов, с ними связался один из читателей, который знаком с создателем канала — и поделился номером его телефона. По этому номеру The Bell удалось установить личность владельца канала.

Как отмечает The Bell, биография Звинчука «во всех деталях» совпадает с фактами, которые сообщал о своем создателе сам «Рыбарь». У них совпадает возраст — чуть больше 30, день рождения — середина июля, место рождения — Владивосток. Оба также ездили в командировки в Сирию и Ирак.

Журналисты связались со Звинчуком в телеграме. Тот сначала ответил, что его с кем-то перепутали, но в ответ на ссылки на старые посты в интернете написал: «Боже! Лучше деанон, чем читать то, что писал 20 лет назад».

Звинчук родился в 1991 году во Владивостоке, учился в Военном университете Минобороны в Москве на переводчика арабского языка. До августа 2017 года он работал в пресс-службе Минобороны, но ушел оттуда «из-за тяжелых и неблагодарных условий работы, которая к тому же невысоко оплачивалась».

Источник: The Bell

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